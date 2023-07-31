Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Сейчас на месте российского ракетного удара работает два штаба. Штабы работают с первых минут удара. Люди могут получить все необходимое. В частности, воду, еду, медицинскую и психологическую помощь. Также наши граждане могут получить пленку, которой можно заклеить поврежденные в результате взрывной волны окна", - рассказал Вилкул.

Председатель Совета обороны Кривого Рога добавил, что только 5 жителей многоэтажки обратились за помощью в предоставлении временного жилья.

"Сейчас люди оформляют документы для получения материальной помощи. Хочу подчеркнуть, что мы частично уже выплатили материальную помощь людям, у которых было повреждено или уничтожено жилье в результате прошлых ударов. Сегодня к нам обратились по вопросу предоставления временного жилья только 5 человек многоэтажки, в которую попали россияне. Все остальные находятся у родственников или знакомых. После разбора завалов и оценки ущерба мы будем уже подробнее заниматься компенсацией. Вся компенсация за уничтоженное жилье от ракетного удара будет предоставляться из местного бюджета", - добавил он.