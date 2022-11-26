Жители Мариуполя живут в палатках, готовят еду на улице и ночуют в подвалах, - горсовет
Мариупольцы живут в палатках: оккупанты не предоставляют жильцам разбомбленных домов новое жилье. Еду приходится готовить на кострах, а ночевать в подвалах кинотеатра
Об этом сообщает Мариупольский городской совет в телеграмме.
Мариупольцы живут в палатках у кинотеатра "Савона", раньше там горожане скрывались от вражеских обстрелов.
Жильцы местных жителей разбомбили: оккупационные власти обещали предоставить новое, однако его выделяют "в первую очередь для своих".
Люди готовят еду на кострах, а ночуют в подвалах кинотеатра.
"Колаборанты продолжают показывать на пропагандистском ТВ новое жилье. А вместе с тем обычные люди живут прямо на улице. Такое "улучшение" от рашистов. Мариупольцы продолжают так же выживать как в блокаде, но уже без обстрелов. Такие "налаживания" жизни", - подчеркивают в горсовете.
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