Об этом сообщает Мариупольский городской совет в телеграмме.

Мариупольцы живут в палатках у кинотеатра "Савона", раньше там горожане скрывались от вражеских обстрелов.

Жильцы местных жителей разбомбили: оккупационные власти обещали предоставить новое, однако его выделяют "в первую очередь для своих".

Люди готовят еду на кострах, а ночуют в подвалах кинотеатра.

"Колаборанты продолжают показывать на пропагандистском ТВ новое жилье. А вместе с тем обычные люди живут прямо на улице. Такое "улучшение" от рашистов. Мариупольцы продолжают так же выживать как в блокаде, но уже без обстрелов. Такие "налаживания" жизни", - подчеркивают в горсовете.

Напомним, глава центральной районной администрации в Мариупольском горсовете Владимир Могильный заявил , что отопления зимой в Мариуполе не будет. В городе до сих пор остаются 130-150 тысяч человек.

В Мариуполе люди, живущие до сих пор не только без отопления, но и без окон, пытаются привлечь внимание через надписи на стенах и асфальте.

18 ноября Петр Андрющенко заявил , что в Мариупольском районе численность россиян выросла в 7 – 10 раз. Они живут в заброшенных пансионатах и на базах отдыха.

20 ноября советник мэра Мариуполя информировал о возможной новой волне зачисток среди местных жителей.

25 ноября появилось сообщение об указе "вожака" ДНР Дениса Пушилина, согласно ему оккупанты в Мариуполе будут переселять потерявших жилье людей в "безхозные" дома.

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