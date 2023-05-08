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Жители Мариуполя сообщают о начале их мобилизации оккупантами

8 мая, 2023 понедельник
21:12
Война с Россией

Во временно оккупированном Мариуполе захватчики приступили к мобилизации местных жителей

Об этом сообщает в Telegram горсовет Мариуполя со ссылкой на жителей города.

"Первыми на обследование попали работники "бюджетной" сферы. Теперь мужчин могут отправить умирать за российских окупантов, которые уничтожили их город", - говорится в сообщении.

Горсовет обнародовал фото направления на медкомиссию от военкомата, полученного местным жителем.

Документ от 3 мая, подписанный оккупационным военным комиссаром, является направлением на обследование мужчины у окулиста.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил о начале работы в городе оккупационных призывных комиссий.

"В Мариуполе начали работать призывные комиссии. Оккупанты уже ищут граждан, которые не выполняют "военные обязательства". Враг планирует призывать мужчин до августа. Россия продолжает убивать мирных украинцев новыми методами. Но верим в ВСУ и ждем освобождения нашего города", – подчеркнул Бойченко.

Новости
Мариуполь
мобилизация
Донетчина
оккупированные территории
воєнні злочини Росії
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