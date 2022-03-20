Жители Мариуполя, находящиеся в оккупированном пригороде, умирают от голода, - Денисова
Россияне превращают оккупированные и окруженные населенные пункты в концлагеря, где голодает мирное население, что является пыткой и нарушением международных документов по защите прав человека
Об этом написала Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Telegram.
"Жители Мариуполя, сбежавшие от бомбежек российских оккупантов в Мангуш и Мелекино, умирают от голода. Оккупанты не пропускают гуманитарные грузы с едой, лекарствами, предметами первой необходимости", - отметила она.
По ее словам, страдает от гуманитарной катастрофы Чернигов, в котором нет ни электроэнергии, ни тепла, ни воды.
"Почти неделю идут переговоры об эвакуации и гуманитарном коридоре, но рашисты на него не соглашаются", - уточнила Денисова.
Она добавила, что гуманитарный груз не может попасть в населенные пункты, где ведутся боевые действия, в Харьковской, Луганской, Донецкой, Киевской областях.
"Лишение мирного населения пищи и медикаментов является ничем иным, как пыткой и прямым нарушением Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, Международного пакта о гражданских и политических правах и Европейской конвенции по правам человека", - подчеркнула Денисова.
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