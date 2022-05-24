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Эксклюзив

Жители Мариуполя каждый день рассказывают нам о "новациях" от оккупационной "власти" в городе, – глава райсовета

24 мая, 2022 вторник
14:58
война с Россией

Глава Мариупольского районного совета Степан Масхма убежден, что оккупанты массово грабят город, кроме того, не позволяют эвакуироваться гражданским. Следовательно, устанавливают в городе свои захватнические правила

Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.

"Оккупанты усложняют движение внутри Мариуполя. Чтобы переехать из общины в общину, нужно получить спецпропуск. Также оккупанты заставляют переоформлять автомобили и использовать номерные знаки самопровозглашенной ДНР. Жители города звонят нам ежедневно и рассказывают о тех "новациях", которые применяют захватчики", - рассказал Масхма. .

Глава Мариупольского райсовета отметил, что российские оккупанты массово грабят весь город и область, речь идет не только о стратегических объектах, но и о частных зданиях.

"Множество жителей Мариуполя и области рассказывают, что видели, как из их домов выносили абсолютно все. Российские оккупанты просто грузовиками подъезжали к домам и вывозили все: холодильники, стиральные машинки, микроволновки", - сказал он.

Масхма добавил, что оккупанты не дают эвакуироваться мариупольцам на подконтрольные Украине территории.
"Большая часть людей хочет выехать на подконтрольную украинским властям территорию. Мы видим километровые очереди со стороны временно оккупированных территории, в частности со стороны города Васильевка в сторону Запорожья. Российские захватчики просто не выпускают желающих уехать", - заметил глава райсовета.

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