Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграмме .

По его словам, россияне предлагают по 60 тыс. рублей за сообщение о месте нахождения мужчин в небольших городах оккупированной Луганщины, где их почти не осталось, но план по принудительной "мобилизации" выполнять нужно.

"Родственники и соседи демонстрируют там настоящую "человечность" - берут деньги, не колеблясь. Логика проста - не моего мужа забрали на смерть, уже неплохо. А еще и денег дали. На новенькую "ладу", правда, не хватит, но тут и не Россия", - подчеркнул Сергей Гайдай.

Сами россияне не хотят идти в открытое сражение, поэтому "мобилизуют" мужчин на оккупированных территориях.

4 августа Сергей Гайдай сообщал, что в Луганской области россияне не считают потерь и массово "мобилизуют" местных на войну против Украины. В Старобельске Луганской области в течение недели оккупанты "призвали" около 80 мужчин.

5 августа глава ОВА написал, что на оккупированной территории Луганщины россияне усиленно раздают "повестки" в общественных местах и привлекают к этому учителей, руководителей отделов кадров предприятий.

7 августа разведка сообщила, что на временно оккупированной территории Луганской области началась новая волна принудительной "мобилизации". Отбирают лиц, непригодных для прохождения службы, и тех, кто имел "отсрочку".

9 августа Сергей Гайдай сообщил, что из-за принудительной "мобилизации" оккупантами работников шахты Луганщины на грани закрытия.

11 августа он рассказал, что на временно оккупированных территориях Луганской области россияне "мобилизуют" даже работников предприятий критической инфраструктуры.

19 августа Сергей Гайдай написал, что в Луганской области кафиры "мобилизуют" всех мужчин с "паспортами ЛНР" , несмотря на обещания "призывать" только жителей ОРЛО.

21 августа Центр при СНБО сообщил, что "мобилизованные" в "Л/ДНР" устраивают бунты и отказываются воевать на территориях друг друга, - Центр при СНБО.

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