Жители Луганщины сообщают оккупантам о местонахождении местных мужчин за 20 тыс. грн
Во временно оккупированных городах Луганщины местные сообщают россиянам о местонахождении мужчин за 20 тыс. грн
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграмме .
По его словам, россияне предлагают по 60 тыс. рублей за сообщение о месте нахождения мужчин в небольших городах оккупированной Луганщины, где их почти не осталось, но план по принудительной "мобилизации" выполнять нужно.
"Родственники и соседи демонстрируют там настоящую "человечность" - берут деньги, не колеблясь. Логика проста - не моего мужа забрали на смерть, уже неплохо. А еще и денег дали. На новенькую "ладу", правда, не хватит, но тут и не Россия", - подчеркнул Сергей Гайдай.
Сами россияне не хотят идти в открытое сражение, поэтому "мобилизуют" мужчин на оккупированных территориях.
- 4 августа Сергей Гайдай сообщал, что в Луганской области россияне не считают потерь и массово "мобилизуют" местных на войну против Украины. В Старобельске Луганской области в течение недели оккупанты "призвали" около 80 мужчин.
- 5 августа глава ОВА написал, что на оккупированной территории Луганщины россияне усиленно раздают "повестки" в общественных местах и привлекают к этому учителей, руководителей отделов кадров предприятий.
- 7 августа разведка сообщила, что на временно оккупированной территории Луганской области началась новая волна принудительной "мобилизации". Отбирают лиц, непригодных для прохождения службы, и тех, кто имел "отсрочку".
- 9 августа Сергей Гайдай сообщил, что из-за принудительной "мобилизации" оккупантами работников шахты Луганщины на грани закрытия.
- 11 августа он рассказал, что на временно оккупированных территориях Луганской области россияне "мобилизуют" даже работников предприятий критической инфраструктуры.
- 19 августа Сергей Гайдай написал, что в Луганской области кафиры "мобилизуют" всех мужчин с "паспортами ЛНР" , несмотря на обещания "призывать" только жителей ОРЛО.
- 21 августа Центр при СНБО сообщил, что "мобилизованные" в "Л/ДНР" устраивают бунты и отказываются воевать на территориях друг друга, - Центр при СНБО.
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