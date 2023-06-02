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Жители Курска сообщили о многочисленных взрывах в городе

2 июня, 2023 пятница
01:18
Война с Россией

В ночь с 1 на 2 июня в российском городе Курск - неспокойно

Об этом сообщают жители Курска и российские СМИ.

Известно, что многочисленные взрывы прогремели в нескольких районах Курска. Отмечают очень громкие "хлопки" в районе железнодорожного вокзала.

В сети также распространяют видео с места происшествия. Власти Курска не комментируют ситуацию в городе.

  • Утром 1 июня Российский добровольческий корпус и легион "Свобода России" опубликовали видео, где рассказали, что начинают вторую фазу рейдов на родину: будут освобождать всю Россию – от Белгорода до Владивостока.
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