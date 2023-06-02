Жители Курска сообщили о многочисленных взрывах в городе

Об этом сообщают жители Курска и российские СМИ.

Известно, что многочисленные взрывы прогремели в нескольких районах Курска. Отмечают очень громкие "хлопки" в районе железнодорожного вокзала.

В сети также распространяют видео с места происшествия. Власти Курска не комментируют ситуацию в городе.