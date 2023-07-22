Об этом 22 июля 2023 г. она заявила корреспондентке Еспресо Валерии Пашко.

"Население в Крыму очень недовольно оккупационной администрацией. Они задают вопросы о том, что "вы нам обещали керченский мост защитить" - не защитили. Сейчас происходят взрывы на разного рода (военных, - ред.) складах в (населенных пунктах, - ред.) Красногвардейское, Октябрьское и других. До того были прилеты или запуски дронов по Севастополю и даже по Черноморскому флоту, Джанкою и других. То есть они (жители Крыма, - ред.) понимают, что они вовлечены в войну, и понимают, что эти нарративы оккупационных администраций, что Крыму ничего не угрожает, неправдивы. И поэтому они очень много вопросов им задают", - пояснила Ташева.

При этом российским туристам, чтобы вернуться в РФ через захваченное россиянами украинское Приазовье, нужно до 5 дней, подчеркнула Тамила Ташева, и такое путешествие может быть очень опасным.

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"Конечно, те туристы, которые все же приехали, соблазнившись низкими ценами в Крыму, поняли, что застряли либо в Крыму, либо в (российской, - ред.) Тамани, и выезжают теперь в Россию по 3-5 суток через так называемые сухопутные коридоры", – добавила представительница президента в Крыму.

Защитники Украины в свою очередь и дальше будут наносить удары по российским военным объектам в Крыму, обратила внимание Тамила Ташева.

"Потому что это законная цель для украинских военных, это наша, украинская территория. Керченский мост, по которому перемещаются российские военные или техника, склады с оружием нам важно уничтожать. Поэтому это абсолютно легитимная цель для ВСУ. Чем больше таких складов будет полыхать, тем меньше всего полетит на территорию Украины", - подытожила Ташева.