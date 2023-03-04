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Главная война с Россией Жители Крыма отказываются от кремлевских пропагандистских газет, - ЦНС

Жители Крыма отказываются от кремлевских пропагандистских газет, - ЦНС

4 мартa, 2023 суббота
22:20
война с Россией

Во временно оккупированном Крыму захватчики опубликовали пропагандистскую газету "Крымская правда", которую местные жители отказываются брать

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Путинский режим осознает свое поражение не только на поле боя, но и в информационном пространстве за "мозги людей", - говорится в сообщении.

Общий тираж пропагандистского издания составляет более 8 тысяч экземпляров. В нем возросло количество материалов на тему российско-украинской войны, в том числе ситуации на временно оккупированном полуострове. Среди заголовков можно заметить и следующие: "Бой идет святой и правый".

Так называемую газету раздают бесплатно на остановках общественного транспорта, однако жители Крыма игнорируют это. Большинство экземпляров осталось на складах.

Также известно, что оккупационные власти заявляли о тираже в 15 тысяч экземпляров, однако напечатали меньше.

  • 3 марта стало известно, что россияне продолжают размещать военную технику, оружие, боеприпасы и личный склад гражданских объектов на временно оккупированных территориях.
Крым
оккупированные территории
пропаганда
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