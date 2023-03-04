Жители Крыма отказываются от кремлевских пропагандистских газет, - ЦНС

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Путинский режим осознает свое поражение не только на поле боя, но и в информационном пространстве за "мозги людей", - говорится в сообщении.

Общий тираж пропагандистского издания составляет более 8 тысяч экземпляров. В нем возросло количество материалов на тему российско-украинской войны, в том числе ситуации на временно оккупированном полуострове. Среди заголовков можно заметить и следующие: "Бой идет святой и правый".

Так называемую газету раздают бесплатно на остановках общественного транспорта, однако жители Крыма игнорируют это. Большинство экземпляров осталось на складах.

Также известно, что оккупационные власти заявляли о тираже в 15 тысяч экземпляров, однако напечатали меньше.