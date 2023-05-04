Жители Крыма говорят об отъезде туристов, на полуострове активизировались сторонники Украины, - журналистка проекта SeaKrime Яресько
Журналистка проекта SeaKrime Центра "Миротворец" Катерина Яресько заявила, что жители Крыма сообщают об отъезде туристов, а на полуострове активизировались сторонники Украины
Об этом она заявила в эфире Еспресо.
"Из Севастополя исчезли туристы - это отмечают местные жители, а также мы видели пробки на мосту, Керченском мосту. И также есть напряжение, потому что они понимают, что это серьезно, но есть много людей, которые делают вид, что это их не касается. Также приятно, что активизировались люди, поддерживающие Украину", - отметила Яресько.
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ООН вероятно пытается заинтересовать Турцию в содействии продлению зернового соглашения
Журналистка отметила, что в Черном море жизнь продолжается, есть еще суда, которые идут в одесские порты и из одесских портов по зерновому соглашению, но их значительно меньше.
"В Севастополе загружаются суда ворованным украинским зерном, как мы думаем", - добавила она.
Также она добавила, что, по ее мнению, "ООН очень заинтересована в том, чтобы зерновое соглашение продолжалось". Яресько считает, что для них это действенный проект, в котором они заинтересованы.
"Даже есть такая информация, что ООН предложила Турции, что платежи за зерновое соглашение будут проходить через определенный турецкий банк, то есть ООН хочет решить эту проблему и заинтересовывает в этом Турцию. Если бы не было в Турции выборов, была бы более стабильная там ситуация, но как выборы повлияют на это соглашение, мне трудно сказать. Думаю, что Эрдоган заинтересован в продлении этого соглашения, но все, как всегда упирается в позицию России", - сообщила она.
- Напомним, ранее сообщалось, что с конца 2022 года захватчики во временно оккупированном Крыму "национализировали" 700 предприятий украинцев и тех, кого Россия подозревает в нелояльности.
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