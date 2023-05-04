Об этом она заявила в эфире Еспресо.

"Из Севастополя исчезли туристы - это отмечают местные жители, а также мы видели пробки на мосту, Керченском мосту. И также есть напряжение, потому что они понимают, что это серьезно, но есть много людей, которые делают вид, что это их не касается. Также приятно, что активизировались люди, поддерживающие Украину", - отметила Яресько.

Читайте также: "Крым превращен в сплошную военную базу": главред Defense Express Катков рассказал, что нужно для блокады полуострова

ООН вероятно пытается заинтересовать Турцию в содействии продлению зернового соглашения

Журналистка отметила, что в Черном море жизнь продолжается, есть еще суда, которые идут в одесские порты и из одесских портов по зерновому соглашению, но их значительно меньше.

"В Севастополе загружаются суда ворованным украинским зерном, как мы думаем", - добавила она.

Также она добавила, что, по ее мнению, "ООН очень заинтересована в том, чтобы зерновое соглашение продолжалось". Яресько считает, что для них это действенный проект, в котором они заинтересованы.

"Даже есть такая информация, что ООН предложила Турции, что платежи за зерновое соглашение будут проходить через определенный турецкий банк, то есть ООН хочет решить эту проблему и заинтересовывает в этом Турцию. Если бы не было в Турции выборов, была бы более стабильная там ситуация, но как выборы повлияют на это соглашение, мне трудно сказать. Думаю, что Эрдоган заинтересован в продлении этого соглашения, но все, как всегда упирается в позицию России", - сообщила она.