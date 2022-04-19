"Жители Кременной не успели, и теперь в заложниках россиян": Гайдай призвал граждан немедленно эвакуироваться из Луганской области

Об этом глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщает в своем telegram-канале.

Так, 19 апреля будет проводиться немедленная эвакуация граждан из районов Луганской области, несмотря на продолжение российских обстрелов.



"В "режиме тишины" россияне нам отказали. Оккупанты не прекращают блокировку и обстрелы маршрутов, нарушая международное гуманитарное право. Впрочем, мы не можем оставить жителей Луганщины на произвол судьбы", - заявляет Гайдай.



По его словам, несмотря на обстрелы, будут организованы попытки спасти людей из Рубежного, Северодонецка, Лисичанска, Попасной и Горной общины.



Эвакуация будет проводиться с помощью волонтеров и подразделений местной полиции, которые будут доставлять в автобусы летние и маломобильные, а также людей, которые скрывались от российских обстрелов в укрытиях.



"Уезжайте. Жители Кременной не успели и теперь в заложниках. Решения следует принимать быстро. Спасайте свои жизни, чтобы не стать дешевой рабочей силой или мобилизованными в оккупационные войска", - пишет глава ОГА.

Кроме того, Гайдай назвал актуальные по состоянию на 19 апреля места сбора для организованного выезда на железнодорожные вокзалы:

Лисичанск:

– центр города, ул. им. В. Сосюры, 324, ГСЧС;

– кв. 40 лет Победы, у дома 15.

Привилегия:

– центральная площадь.

Северодонецк:

– городской Дворец культуры, пр. Химиков, 28.

Рубежное:

– Дворец культуры "Пивденный", ул. Чехова, 11.

Горное:

- Дом культуры Украины. Гагарина, 13а.

Попасная:

– ул. Мира 155 и 142.



"Эвакируйтесь в безопасные регионы Украины - вам помогут с поиском жилья, получением денежной помощи от государства и международных партнеров, решат другие бытовые проблемы. Автобусы ждут", - добавляет Гайдай.



Он призвал жителей Кременной не уезжать из города самостоятельно, а дождаться организованной эвакуации.



Также Сергей Гайдай отметил, что в Попасной сменили место сбора в целях безопасности.



"Также в Луганскую область будет направлен гуманитарный груз", - отметил глава ОВА.