"Жители Кременной не успели, и теперь в заложниках россиян": Гайдай призвал граждан немедленно эвакуироваться из Луганской области
Гайдай призвал граждан немедленно принимать решения и эвакуироваться из Луганской области, поскольку потом такой возможности может не быть
Об этом глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщает в своем telegram-канале.
Так, 19 апреля будет проводиться немедленная эвакуация граждан из районов Луганской области, несмотря на продолжение российских обстрелов.
"В "режиме тишины" россияне нам отказали. Оккупанты не прекращают блокировку и обстрелы маршрутов, нарушая международное гуманитарное право. Впрочем, мы не можем оставить жителей Луганщины на произвол судьбы", - заявляет Гайдай.
По его словам, несмотря на обстрелы, будут организованы попытки спасти людей из Рубежного, Северодонецка, Лисичанска, Попасной и Горной общины.
Эвакуация будет проводиться с помощью волонтеров и подразделений местной полиции, которые будут доставлять в автобусы летние и маломобильные, а также людей, которые скрывались от российских обстрелов в укрытиях.
"Уезжайте. Жители Кременной не успели и теперь в заложниках. Решения следует принимать быстро. Спасайте свои жизни, чтобы не стать дешевой рабочей силой или мобилизованными в оккупационные войска", - пишет глава ОГА.
Кроме того, Гайдай назвал актуальные по состоянию на 19 апреля места сбора для организованного выезда на железнодорожные вокзалы:
- Лисичанск:
– кв. 40 лет Победы, у дома 15.
- Привилегия:
– центральная площадь.
- Северодонецк:
– городской Дворец культуры, пр. Химиков, 28.
- Рубежное:
– Дворец культуры "Пивденный", ул. Чехова, 11.
- Горное:
- Дом культуры Украины. Гагарина, 13а.
- Попасная:
– ул. Мира 155 и 142.
"Эвакируйтесь в безопасные регионы Украины - вам помогут с поиском жилья, получением денежной помощи от государства и международных партнеров, решат другие бытовые проблемы. Автобусы ждут", - добавляет Гайдай.
Он призвал жителей Кременной не уезжать из города самостоятельно, а дождаться организованной эвакуации.
Также Сергей Гайдай отметил, что в Попасной сменили место сбора в целях безопасности.
"Также в Луганскую область будет направлен гуманитарный груз", - отметил глава ОВА.
- Напомним, что 18 апреля россияне захватили Кременную, эвакуация пока невозможна.
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