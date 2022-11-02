Жители Киевщины могут слышать взрывы: тренируются саперы
В среду, 2 ноября, в Бучанском и Вышгородском районах будут ликвидировать боеприпасы, оставленные оккупантами, и тренироваться саперы
Об этом сообщили в Киевской ОВА .
Отмечают, что в Бучанском районе состоятся плановые работы по ликвидации взрывоопасных предметов, оставленных оккупантами. Они продлятся с 10:00 до 15:00.
В Вышгородском районе будут проходить учения саперов.
Поэтому в некоторых громадах области будут слышаться взрывы.
"Призываем жителей хранить спокойствие и в случае воздушной тревоги спускаться в укрытия", – написали в ОВА.
- 1 ноября в Киевской области также состоялись учения саперов.
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