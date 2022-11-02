Жители Киевщины могут слышать взрывы: тренируются саперы

Об этом сообщили в Киевской ОВА .

Отмечают, что в Бучанском районе состоятся плановые работы по ликвидации взрывоопасных предметов, оставленных оккупантами. Они продлятся с 10:00 до 15:00.

В Вышгородском районе будут проходить учения саперов.

Поэтому в некоторых громадах области будут слышаться взрывы.

"Призываем жителей хранить спокойствие и в случае воздушной тревоги спускаться в укрытия", – написали в ОВА.

1 ноября в Киевской области также состоялись учения саперов.