Жители Киевщины и Житомирщины сегодня могут слышать звуки взрывов – работают саперы

Об этом сообщает Киевская и Житомирская ОВА.

"Сегодня, 25 апреля, на территории Бучанского района ведутся работы по уничтожению взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении Киевской ОВА.

Жителей Житомирщины также предупредили, что они могут слышать звуки взрывов и призвали не беспокоиться - продолжаются плановые работы специальных служб.