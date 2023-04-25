Жители Киевщины и Житомирщины сегодня могут слышать звуки взрывов – работают саперы
В Киевской и Житомирской области 25 апреля будут работать саперы, жителей предупредили о возможных звуках взрывов
Об этом сообщает Киевская и Житомирская ОВА.
"Сегодня, 25 апреля, на территории Бучанского района ведутся работы по уничтожению взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении Киевской ОВА.
Жителей Житомирщины также предупредили, что они могут слышать звуки взрывов и призвали не беспокоиться - продолжаются плановые работы специальных служб.
- 13 апреля на территории Киевской и Харьковской областей уже доносились звуки взрывов. Проводили плановые работы.
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