Жители Киевщины до сих пор находят тела на освобожденных от оккупантов территориях, - CNN

Об этом пишет CNN.

"Иногда мне снятся кошмары, я не могу спать ночью", – рассказал житель Киевской области Сергей Юденко.

Мужчина сказал, что его обстреляли русские войска и оставили умирать. Теперь он шрамы от шаров, но говорит, что эмоциональные шрамы глубже.

"Я никогда не прощу россиянам то, что они сделали", – сказал он.

Издание сообщает, что более 300 человек до сих пор числятся пропавшими без вести из этого региона. Евгений Енин, заместитель министра внутренних дел Украины, сказал, что думает о семьях каждый раз, когда они обретают новое тело.

"Вы не можете представить глаза матерей, чьих детей они потеряли. Вы не можете представить глаза родственников, чьи любимые попали в плен или были убиты на передовой", - сказал Енин, стоя у могилы.

1 апреля ВСУ уволили Бородянку и Бучу в Киевской области.

По состоянию на 13 апреля в Киевской области нашли более 720 жертв россиян. С начала войны на территории столичного региона было зафиксировано более 3050 уголовных производств по преступлениям.

По состоянию на 18 мая в Киевской области обнаружены тела 1288 мирных жителей, убитых российскими военными во время оккупации области.

В Киевской области возле российских позиций под Макаровом 29 мая нашли тело 38-летнего украинца, забитого оккупантами до смерти.

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