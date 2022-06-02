Жители Киевщины до сих пор находят тела на освобожденных от оккупантов территориях, - CNN
Люди в селах, которые расположены к северу от столицы Украины говорят, что до сих пор находят своих соседей похороненными в неглубоких могилах
Об этом пишет CNN.
"Иногда мне снятся кошмары, я не могу спать ночью", – рассказал житель Киевской области Сергей Юденко.
Мужчина сказал, что его обстреляли русские войска и оставили умирать. Теперь он шрамы от шаров, но говорит, что эмоциональные шрамы глубже.
"Я никогда не прощу россиянам то, что они сделали", – сказал он.
Издание сообщает, что более 300 человек до сих пор числятся пропавшими без вести из этого региона. Евгений Енин, заместитель министра внутренних дел Украины, сказал, что думает о семьях каждый раз, когда они обретают новое тело.
"Вы не можете представить глаза матерей, чьих детей они потеряли. Вы не можете представить глаза родственников, чьи любимые попали в плен или были убиты на передовой", - сказал Енин, стоя у могилы.
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