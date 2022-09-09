Жители Киевщины 9 сентября могут услышать взрывы: ОВА предупредила об утилизации боеприпасов
В Киевской области предупредили о запланированной утилизации российских мин и боеприпасов. Жители региона могут слышать взрывы
Об этом информирует в телеграмме ОВА Киевщины .
"Сегодня, 9 сентября, на территории Дымерской общины Вышгородского района запланированы работы по утилизации вражеских мин и боеприпасов", – говорится в сообщении.
Жителей Киевской области предупреждают о возможных звуках взрывов: "Сохраняйте спокойствие и доверяйте исключительно официальным источникам".
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