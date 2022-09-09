Об этом информирует в телеграмме ОВА Киевщины .

"Сегодня, 9 сентября, на территории Дымерской общины Вышгородского района запланированы работы по утилизации вражеских мин и боеприпасов", – говорится в сообщении.

Жителей Киевской области предупреждают о возможных звуках взрывов: "Сохраняйте спокойствие и доверяйте исключительно официальным источникам".

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