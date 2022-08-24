Жители Херсонщины срывают подготовку захватчиков к псевдореферендуму
Местные жители временно оккупированных районов Херсонской области препятствуют подготовке оккупантов к так называемым референдумам о присоединении к РФ
Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".
"В Херсонской области сопротивление местных мешает россиянам провести все организационные мероприятия по подготовке фейкового волеизъявления. Оккупационные администрации россиян не имеют успеха в подготовке псевдореферендума, который они запланировали на 11 сентября", - говорится в сообщении.
Проблемы у оккупантов с базами избирателей и материально-технической базой. Неудача у захватчиков и в Геническе, которая для них стала экспериментальной площадкой для всех их мероприятий.
Центр сопротивления призывает граждан, проживающих на ВОТ бойкотировать псевдореферендум, чтобы не помогать россиянам создавать картинку для их пропаганды.
- Ранее Владимир Зеленский заявил, что в случае проведения псевдореферендумов на оккупированных территориях Россия закроет любую возможность переговоров с Украиной.
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