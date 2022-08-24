Жители Херсонщины срывают подготовку захватчиков к псевдореферендуму

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

"В Херсонской области сопротивление местных мешает россиянам провести все организационные мероприятия по подготовке фейкового волеизъявления. Оккупационные администрации россиян не имеют успеха в подготовке псевдореферендума, который они запланировали на 11 сентября", - говорится в сообщении.

Проблемы у оккупантов с базами избирателей и материально-технической базой. Неудача у захватчиков и в Геническе, которая для них стала экспериментальной площадкой для всех их мероприятий.

Центр сопротивления призывает граждан, проживающих на ВОТ бойкотировать псевдореферендум, чтобы не помогать россиянам создавать картинку для их пропаганды.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что в случае проведения псевдореферендумов на оккупированных территориях Россия закроет любую возможность переговоров с Украиной.

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