Жители Херсонщины смогут подать заявки на эвакуацию или гуммопомощь в Координационный гуманитарный центр. Подробности
В Херсонской области начал работу Координационный гуманитарный центр. Благодаря ему упростят обмен информацией о потребностях эвакуации и гуманитарной помощи между местным населением, волонтерами и властью
Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
При гуманитарном центре работает горячая линия. Жители Херсона смогут оставить ее операторам заявку на эвакуацию и получение гуманитарной помощи. Обратиться в колл-центр можно по телефону: (066) 637-49-85 или в мессенджеры Viber, Telegram, Signal, WhatsApp на номер: (098) 176-16-98.
Чтобы эвакуировать маломобильных лиц и стариков каретами скорой помощи в Днепр, нужно звонить на номер: (099) 750-99-92. Эвакуируемых граждан обеспечивают бесплатным убежищем.
Сообщить о желании эвакуироваться можно также через горячую линию Херсонской ОВА по телефонам: 0800-330-951, (091) 481-78-45 или Viber, Telegram, Signal, WhatsApp на номер: (093) 011-95-96.
К организации эвакуации присоединились следующие волонтерские организации:
Help People. Организует бесплатную эвакуацию микроавтобусами людей и их домашних любимцев в Николаев. Телефон: (093) 696-97-88.
Фонд "Светлые дела". Помогает эвакуироваться и предоставляет временное убежище. По вопросам эвакуации звоните по телефону: 0800-300-520, относительно временного убежища – (093) 544-33-08.
Благотворительный фонд "Берегиня". Осуществляет эвакуацию из Херсона и Берислава.
- Накануне в Минреинтеграции вернулись к уязвимым категориям граждан (женщин с детьми, пожилых, больных и маломобильных) с просьбой эвакуироваться из Херсона в другие регионы
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