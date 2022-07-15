Об этом сообщили в Херсонской ОВА.

"Люди массово оставляют свое имущество, спасаясь от оккупантов. Выезжают на свой страх и риск, потому что оккупанты не согласны с предоставлением "зеленых коридоров". Те, кто остаются, вынуждены жить в бесчеловечных условиях: без лекарств и продуктов, без газо-, водо- и электроснабжения", - говорится в сообщении.

Отмечают, что люди активно начали уезжать после удачных уничтожений ВСУ объектов противника.

"Имеются случаи, когда оккупанты начали силой выгонять людей из бомбоубежищ и сами начали там прятаться", - добавляют в военной администрации.

По данным пресс-службы, ситуация в области остается стабильно напряженной. В населенных пунктах, расположенных неподалеку от линии фронта, много поврежденных домов, люди получают ранения, из-за обстрелов вспыхивают постоянные пожары на полях и в лесах.

Правоохранители почти каждый день фиксируют факты похищения или исчезновения людей в Херсонской области. В Скадовской громаде оккупационная власть пытается переформатировать среднее образование на российский лад. В частности, на этой неделе объявили фамилии "новых директоров". В Геническом жители рассказывают о давлении и мародерстве со стороны оккупантов. Говорят, что из-за якобы нарушения "запрета рыбачить в море" местным рыбакам оккупанты поломали руки.

14 июля глава ОВА сообщил, что Вооруженные силы Украины освободили 44 населенных пункта в Херсонской области.

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань заявил, что российские оккупанты покинули здание ОГА.

В Новой Маячке Олешковского района Вооруженные силы Украины ликвидировали пункт российской армии, расположенный в помещении бывшего детского санатория.

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