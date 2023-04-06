Жители Херсонщины могут получить компенсацию за подрыв на мине: как оформить
Пострадавшие из-за подрыва на мини жители Херсонщины могут получить одноразовую компенсацию и ежегодную помощь. Размер выплат зависит от группы инвалидности
Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.
"Размер одноразовой поддержки – от трех до пяти прожиточных минимумов. Пособия на оздоровление – 35% или 40% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. Сумма выплат зависит от группы инвалидности, полученной из-за подрыва на российской взрывчатке", - говорится в сообщении.
Для получения помощи нужно подать заявление и пакет документов в органы социальной защиты населения, местных властей или ЦНАПа.
"Это следует сделать не позднее 60 месяцев после установления инвалидности", - отметили в ОВА.
Для оформления компенсации нужно предоставить копии паспорта (для детей – свидетельства о рождении), идентификационного кода, справки МСЭК о группе инвалидности и ее причине.
- 3 апреля от взрыва мины погиб житель Херсона.
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