Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.



"Размер одноразовой поддержки – от трех до пяти прожиточных минимумов. Пособия на оздоровление – 35% или 40% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. Сумма выплат зависит от группы инвалидности, полученной из-за подрыва на российской взрывчатке", - говорится в сообщении.



Для получения помощи нужно подать заявление и пакет документов в органы социальной защиты населения, местных властей или ЦНАПа.

"Это следует сделать не позднее 60 месяцев после установления инвалидности", - отметили в ОВА.

Для оформления компенсации нужно предоставить копии паспорта (для детей – свидетельства о рождении), идентификационного кода, справки МСЭК о группе инвалидности и ее причине.