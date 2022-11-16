Жители Херсона могут пройти бесплатный обзор и получить лекарства: Минздрав сообщил, куда следует обращаться
Жители деоккупированного Херсона могут пройти бесплатный медосмотр и получить необходимые лекарства
Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.
"В Херсоне продолжают работу бригады МО "Врачи без границ". Осуществляется медицинское освидетельствование пациентов и бесплатное обеспечение необходимыми лекарствами (жаропонижающие, гипотензивные, противовоспалительные лекарственные средства и т.п.)", - рассказали в министерстве.
"Прием осуществляется в помещении железнодорожного вокзала г. Херсона", - отметили там.
В Минздраве отметили, что ситуация в городе тяжелая, но контролируемая, постепенно начинают открывать аптеки.
- 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что российские войска отходят на левый берег Херсонской области.
- ВСУ 11 ноября вошли в Херсон после 8 месяцев оккупации города российской армией.
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