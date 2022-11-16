Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

"В Херсоне продолжают работу бригады МО "Врачи без границ". Осуществляется медицинское освидетельствование пациентов и бесплатное обеспечение необходимыми лекарствами (жаропонижающие, гипотензивные, противовоспалительные лекарственные средства и т.п.)", - рассказали в министерстве.

"Прием осуществляется в помещении железнодорожного вокзала г. Херсона", - отметили там.

В Минздраве отметили, что ситуация в городе тяжелая, но контролируемая, постепенно начинают открывать аптеки.

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что российские войска отходят на левый берег Херсонской области.

ВСУ 11 ноября вошли в Херсон после 8 месяцев оккупации города российской армией.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb