Жители Харькова получили более 1 000 000 продуктовых наборов от предпринимателя и мецената Константина Жеваго
С первых дней войны предприниматель и меценат Константин Жеваго поддерживает многие украинские населенные пункты, в частности, и многострадальный Харьков, который постоянно подвергается враждебным обстрелам
По просьбе местной власти им и компаниями, где он является существенным акционером, профинансировано производство и доставку более одного миллиона продуктовых наборов, которые ежедневно передаются тем жителям, кто в этом нуждается больше всего с начала полномасштабной войны. Помощь распределяется совместно с местными штабами и органами власти. Общая стоимость изготовления, комплектования и доставки помощи составляет более 110 млн. гривен.
С самого начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину я внимательно изучаю ситуацию и потребности населения и власти разных областей нашей страны, медицинских учреждений, а также военнослужащих Вооруженных сил Украины. Совместно с командой управленцев и менеджеров украинских предприятий мы оперативно рассматриваем все запросы людей на пострадавших территориях и направляем помощь для решения первоочередных проблем граждан. Харьков – один из украинских городов, где очень остро стоит вопрос оказания населению гуманитарной помощи в первую очередь в качестве готовых к употреблению продуктовых наборов, и я не могу оставаться в стороне”, - отметил Константин Жеваго.
К созданию продуктовой помощи присоединилось ЧАО "Кременчугмясо", которое формирует наборы и отправляет их в город Харьков. «Из-за войны войны, которую развязала россия, жители Харькова живут на грани гуманитарной катастрофы: в разрушенных зданиях, часто без света, тепла, питьевой воды и пищевых продуктов. Поэтому в первую очередь мы решаем именно вопросы продуктовой помощи, делаем это каждый день и будем и дальше реализовывать наши гуманитарные проекты. Сейчас нами создаются продуктовые наборы таким образом, чтобы обеспечивать необходимую пищевую ценность, ежедневную потребность в питательных веществах на уровне свыше 2000 ккал и питьевый баланс», - сообщила Ирина Дроздова, Председатель Правления ЧАО "Кременчугмясо".
В Харьковском городском совете благодарят Константина Жеваго за финансирование данного проекта и отмечают, что более миллиона наборов - это существенная и необходимая помощь. “Эта поддержка очень необходима. Если вы подойдете в пункт выдачи, вы увидите, что в основном в очереди стоят пенсионеры, которым во время войны тяжелее всего», - отметила Татьяна Цыбульник, глава администрации Новобаварского района Харьковского городского совета.
На этом миллионе программа не заканчивается, пострадавшие регионы будут и дальше получать помощь.
Помимо данной программы Константин Жеваго и компании, где он является существенным акционером, с начала полномасштабной российской агрессии уже потратили на военную и гуманитарную помощь более 900 миллионов гривен и не прекращают помогать.
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