Жители Казахстана во время референдума поддержали изменения в Конституцию: Назарбаева лишат статуса "отца нации"
Поправки, предложенные президентом Казахстана Касим Жомартом Токаевым, по данным ЦИК Казахстана, поддержали 77,18% участников голосования. Против проголосовали 18,66% казахстанцев
Об этом сообщает Deutsche Welle.Конституционные поправки предполагают превращение страны из суперпрезидентской в президентскую республику с сильным парламентом.
В обновленной Конституции Казахстана закреплен равноудаленный статус президента от всех политических партий и движений, а также запрещено ближайшим родственникам главы государства занимать руководящие должности. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев был лишен конституционного статуса "елбасы" ("отца нации")."Президент Казахстана Токаев предложил реформировать Конституцию после подавления кровопролитных беспорядков в январе этого года. В процессе "восстановления порядка" Токаев лишил Назарбаева и его родственников влиятельных государственных постов. Эксперты расценивают последний референдум как подготовку Токаева к выдвижению своей кандидатуры на второй президентский термин", - говорится в материале.
- Напомним, Казахстан сменит название своей экспортной нефти во избежание санкций.
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