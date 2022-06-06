Жители Казахстана во время референдума поддержали изменения в Конституцию: Назарбаева лишат статуса "отца нации"

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Конституционные поправки предполагают превращение страны из суперпрезидентской в президентскую республику с сильным парламентом.

В обновленной Конституции Казахстана закреплен равноудаленный статус президента от всех политических партий и движений, а также запрещено ближайшим родственникам главы государства занимать руководящие должности. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев был лишен конституционного статуса "елбасы" ("отца нации").

Напомним, Казахстан сменит название своей экспортной нефти во избежание санкций.

"Президент Казахстана Токаев предложил реформировать Конституцию после подавления кровопролитных беспорядков в январе этого года. В процессе "восстановления порядка" Токаев лишил Назарбаева и его родственников влиятельных государственных постов. Эксперты расценивают последний референдум как подготовку Токаева к выдвижению своей кандидатуры на второй президентский термин", - говорится в материале.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb