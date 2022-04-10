Жители Изюма, оставшиеся в городе, полностью отрезаны и заблокированы, - Петров
Секретарь Изюмского городского совета Константин Петров сообщил, что Изюм находится в сложной гуманитарной ситуации
Об этом он рассказал в эфире Espreso TV
Ситуация очень сложная вокруг Изюма. ВСУ держат наступление врага, он пытается продвинуться в сторону Донбасса. Город Изюм имеет географическое и стратегическое значение, но ВСУ держатся и отражают атаки, отбиваются от возможности продвигаться вперед. Что касается самого города, то город находится в очень сложной ситуации, в первую очередь в гуманитарной. Оставшиеся в городе жители полностью отрезаны, заблокированы, туда уже много дней невозможно оказать гуманитарную помощь и невозможно эвакуировать людей, потому что оккупанты не пускают в город”, - заметил Петров.
Секретарь Изюмского городского совета также добавил, что разрушения в Изюме жуткие.
“Сейчас Изюм – это ужас, поскольку полностью разрушен центр города, разрушены многие школы, разрушена больница, разрушен центр первичной санитарной помощи, автовокзал, разрушены жилые многоэтажные дома, транспортная инфраструктура. То есть с начала на город сыпались авиационные бомбы, затем были обстрелы из всех возможных артиллерийских и реактивных систем, разрушения очень жуткие», - подытожил Петров.Напомним: Враг пытается прорвать оборону подразделений ВСУ в районе города Изюма и установить полный контроль над городом Мариуполем.
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