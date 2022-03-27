Жители Геническа на Херсонщине подожгли военкомат, в котором разместились оккупанты

Об этом сообщает депутат местного областного совета Сергей Хлань.

Сегодня, 27 марта, стало известно, что в ночь на 17 марта сожгли захваченное здание военного комиссариата.

"Геничане сопротивляются российским оккупантам, ночью сожгли военкомат, захваченный оккупантами, в котором они размещались", – заявил Хлань.

Напомним, в Славутиче рашисты убили трех участников проукраинской мирной акции, а в Ирпене - директора детского сада и ее мужа.

Добавим, во время защиты Мариуполя от российских оккупантов погиб тяжеловес из Запорожья Атанас Иванов.

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