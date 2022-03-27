Жители Геническа на Херсонщине подожгли военкомат, в котором разместились оккупанты
Жители временно оккупированного Геническа в Херсонской области сопротивляются российским военным
Об этом сообщает депутат местного областного совета Сергей Хлань.
Сегодня, 27 марта, стало известно, что в ночь на 17 марта сожгли захваченное здание военного комиссариата.
"Геничане сопротивляются российским оккупантам, ночью сожгли военкомат, захваченный оккупантами, в котором они размещались", – заявил Хлань.
- Напомним, в Славутиче рашисты убили трех участников проукраинской мирной акции, а в Ирпене - директора детского сада и ее мужа.
- Добавим, во время защиты Мариуполя от российских оккупантов погиб тяжеловес из Запорожья Атанас Иванов.
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