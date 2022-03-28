Жители Энергодара вышли на митинг, требуют освободить из плена первого заместителя мэра

Об этом сообщил городской голова Энергоадара Дмитрий Орлов, передает " Espreso.TV ".

"Несмотря на все Энергодар был и остается украинским городом, в котором живут и работают украинцы. Люди требуют освободить из плена первого заместителя городского головы Ивана Самойдюка. Они стремятся жить в свободном городе под государственными флагами", - написал Дмитрий Орлов.

Также он добавил, что на площади возле дворца культуры "Современник" прозвучал Гимн Украины, символ национальной самоидентификации и свободолюбия нашего народа.

Напомним , кафиры назначили "мэром" Энергодара коллаборанта с ОПЗЖ

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