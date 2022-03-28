Жители Энергодара вышли на митинг, требуют освободить из плена первого заместителя мэра
Сегодня, 28 марта, жители Энергодара собрались на мирный митинг, чтобы в очередной раз засвидетельствовать, что это украинский город
Об этом сообщил городской голова Энергоадара Дмитрий Орлов, передает " Espreso.TV ".
"Несмотря на все Энергодар был и остается украинским городом, в котором живут и работают украинцы. Люди требуют освободить из плена первого заместителя городского головы Ивана Самойдюка. Они стремятся жить в свободном городе под государственными флагами", - написал Дмитрий Орлов.
Также он добавил, что на площади возле дворца культуры "Современник" прозвучал Гимн Украины, символ национальной самоидентификации и свободолюбия нашего народа.
- Напомним , кафиры назначили "мэром" Энергодара коллаборанта с ОПЗЖ
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