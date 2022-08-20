Жители Чернобаевки сообщают о взрывах и густом дыме. Россияне рассказывают о работе ПВО

Видео, где зафиксирован густой дым и слышна детонация, опубликовали местные телеграм-каналы.

"Сообщают, что наши ВСУ отработали в Чернобаевке. Там впоследствии детонируют склады БК", - говорится в сообщении.

На видео заметно, что поднимаются три столба дыма.

"Ого, как работает ПВО. Теперь мы видим", - говорится в сообщении.

В то же время российское издание ТАСС пишет, что в Херсонской области работает противовоздушная оборона.

"Система ПВО несколько раз сработала в Херсоне, передает корреспондент ТАСС с места событий. В небе над городом было слышно несколько взрывов – срабатываний системы ПВО. Информация о последствиях не поступала", - сообщает издание.

18 августа депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил о взрывах во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области.

Вечером 19 августа в оккупированном Крыму и на подконтрольных россиянам землях Херсонщины прогремели взрывы.

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