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Жители Бердянска украсили желто-голубыми лентами одну из улиц города

16 декабря, 2022 пятница
01:51
война с Россией

В четверг, 15 декабря, жители временно оккупированного Бердянска отметились патриотической акцией

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Жители Бердянска украсили желто-голубыми лентами одну из улиц города.

"Несмотря на то, что город оккупировали 292 дня назад, местные жители продолжили напоминать россиянам, что они здесь враги. На этот раз неизвестные герои распространили желто-голубые ленты вдоль одной из улиц города. Простое действие сразу вырвало оккупантов из их пропагандистских фантазий. В то же время это мотивационный фактор для местных, живущих среди россиян", - комментируют в Центре.

Фото с временно оккупированного Бердянска:

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Украина
оккупированные территории
Военные новости
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