Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Жители Бердянска украсили желто-голубыми лентами одну из улиц города.

"Несмотря на то, что город оккупировали 292 дня назад, местные жители продолжили напоминать россиянам, что они здесь враги. На этот раз неизвестные герои распространили желто-голубые ленты вдоль одной из улиц города. Простое действие сразу вырвало оккупантов из их пропагандистских фантазий. В то же время это мотивационный фактор для местных, живущих среди россиян", - комментируют в Центре.

Фото с временно оккупированного Бердянска:

14 декабря в Бердянске партизаны взорвали трансформаторную подстанцию, питавшую микрорайон Коса, где базировались мобилизованные россияне.

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