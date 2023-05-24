Жители Белгородской области хорошо относятся к РДК и легиону "Свобода России", что дезориентировало Кремль, - представитель ГУР
Представитель ГУР Андрей Юсов рассказал, что местные в Белгородской области положительно относятся к РДК и легиону "Свобода России" и это дезориентировало Кремль
Об этом он сказал в эфире телемарафона.
Юсов отметил, что местное население относится лояльно к этим двум группировкам, а эвакуация, которая произошла на территории области, была не от РДК и Легиона, а из-за авиационных и артиллерийских обстрелов российских властей.
"Кремлевские власти дезориентировало то, что местное население прекрасно относится к повстанцам. Большая лояльность к представителям РДК, к легиону "Свобода России" у жителей Белгородщины. Местные воспринимают их посылы и ключевые сообщения, а происходящая эвакуация происходила не от представителей РДК, а началась она после нанесения авиа- и артиллерийских ударов по домам рядовых белгородцев. Поэтому и такое отношение к оккупационным властям", - сказал он.
- 22 мая легион "Свобода России" и Российский добровольческий корпус заявили, что освободили населенные пункты Козинка и Гора-Подол Белгородской области РФ в рамках создания демилитаризованной зоны на границе с РФ, а в Грайворон вошли передовые отряды. В регионе был введен режим контртеррористической операции и эвакуированы ядерные боеприпасы.
- Поздним вечером 22 мая в РосСМИ появилась информация, что в Белгороде зафиксированы прилеты в административные здания, в частности в здания ФСБ и МВД, также сообщали об ударах беспилотников по админзданиям в Грайвороне и Борисовке.
- Губернатор Белгородской области РФ Гладков утром 23 мая заявил, что жителям Грайворонского округа "пока не стоит" возвращаться домой. Песков "глубоко обеспокоен".
РФ заявила, что убила 70 участников событий на Белгородщине, а остальные загнала в Украину. РДК говорит, что не имеет потерь.
- Соединенные Штаты не могут подтвердить информацию о якобы использовании переданного Украине американского оружия формированиями, ворвавшимися на территорию Белгородской области России.
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