Об этом он сказал в эфире телемарафона.

Юсов отметил, что местное население относится лояльно к этим двум группировкам, а эвакуация, которая произошла на территории области, была не от РДК и Легиона, а из-за авиационных и артиллерийских обстрелов российских властей.

"Кремлевские власти дезориентировало то, что местное население прекрасно относится к повстанцам. Большая лояльность к представителям РДК, к легиону "Свобода России" у жителей Белгородщины. Местные воспринимают их посылы и ключевые сообщения, а происходящая эвакуация происходила не от представителей РДК, а началась она после нанесения авиа- и артиллерийских ударов по домам рядовых белгородцев. Поэтому и такое отношение к оккупационным властям", - сказал он.