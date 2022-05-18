Жители Белгорода снова жалуются на "хлопки"
Жители русского Белгорода жалуются на звуки взрывов в городе
Видео из Белгорода появились в местных Telegram-каналах.
Звуки взрывов раздались примерно в полночь 18 мая. Местные традиционно называют их "хлопками".
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- 1 апреля в российском Белгороде произошел пожар на нефтебазе .
- В Минобороны Украины, в ответ на обвинения в атаках на Белгород, отметили , что проводят оборонную операцию.
- 27 апреля в Белгородской области также прогремели несколько взрывов, местный губернатор заявил о пожаре на складе боеприпасов.
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- Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что село Середа якобы подверглось обстрелам с территории Украины.
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