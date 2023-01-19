Жители Беларуси слышали громкий взрыв: у российского истребителя загорелся двигатель, - Гаюн
В четверг, 19 января, жители Молодечненского района Минской области слышали взрыв, который, вероятно, произошел из-за возгорания двигателя в российском истребителе
Об этом сообщила мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".
Отмечают, что около 12:00 по минскому времени жители Молодечненского района Минской области услышали взрыв. По словам очевидцев, от него затряслись окна в самом городе Молодечно и в пригороде.
По данным "Беларуски Гаюн", в 10:59 по киевскому времени (11:59 по минскому времени), над районом Молодечно у истребителя МиГ-31К воздушно-космических сил РФ (RF-95194) загорелся один из двух двигателей. Это сопровождалось звуком взрыва. На самом деле, пишет мониторинговая группа, этим звуком оказался помпаж двигателя после возгорания.
После этого МиГ-31К ПКС РФ (RF-95194) вынужденно завершил полет и вернулся на аэродром "Мачулищи".
Также "Белорусские Гаюн" отметили, что двигатель загорелся у того самого МиГ-31К, который горел 25 декабря 2022 во время попытки взлета с аэродрома в Мачулищах.
- 16 января стало известно, что Россия перебросила в Беларусь 6 бомбардировщиков Су-34 и 2 многоцелевых истребителя Су-30 СМ.
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