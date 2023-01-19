Жители Беларуси слышали громкий взрыв: у российского истребителя загорелся двигатель, - Гаюн

Об этом сообщила мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".

Отмечают, что около 12:00 по минскому времени жители Молодечненского района Минской области услышали взрыв. По словам очевидцев, от него затряслись окна в самом городе Молодечно и в пригороде.

По данным "Беларуски Гаюн", в 10:59 по киевскому времени (11:59 по минскому времени), над районом Молодечно у истребителя МиГ-31К воздушно-космических сил РФ (RF-95194) загорелся один из двух двигателей. Это сопровождалось звуком взрыва. На самом деле, пишет мониторинговая группа, этим звуком оказался помпаж двигателя после возгорания.

После этого МиГ-31К ПКС РФ (RF-95194) вынужденно завершил полет и вернулся на аэродром "Мачулищи".

Также "Белорусские Гаюн" отметили, что двигатель загорелся у того самого МиГ-31К, который горел 25 декабря 2022 во время попытки взлета с аэродрома в Мачулищах.

16 января стало известно, что Россия перебросила в Беларусь 6 бомбардировщиков Су-34 и 2 многоцелевых истребителя Су-30 СМ.