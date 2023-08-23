Жители Авдеевки вынуждены ездить в другие города по пенсии, но эвакуироваться не хотят, - МВА
Люди едут из прифронтовой Авдеевки Донецкой области, чтобы получить пенсию и вернуться в город – там не работает электричество и не работают финучреждения
Об этом в эфире Еспресо заявил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.
"Вчера буквально в городе очередная эвакуация состоялась - три человека уехали. Вот когда они уезжали, подошла женщина и сказала, что хочет уехать из города. Мы говорим: "Нет проблем, вот, пожалуйста, давайте на завтра договариваемся - едем". Она сказала, что ей нужно уехать получить пенсию и вернуться назад", - сказал он.
Барабаш сказал, что такие ситуации есть – люди едут, получают пенсию, потому что в городе нет электричества и соответственно не работают банкоматы, финансовые учреждения, Пенсионный фонд.
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"Люди пытаются уезжать, получать пенсию через банкоматы в Мирнограде, Покровске и все-таки хотят вернуться назад. Ту женщину нам вчера удалось уговорить, я надеюсь, что завтра мы ее вывезем окончательно, не просто за пенсией", - подытожил глава МВА.
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