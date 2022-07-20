Жители Авдеевки не покидают город, ведь за 8 лет войны привыкли к взрывам, - боец ТрО Фирсов
Боец Территориальной обороны Егор Фирсов рассказал, что жители Авдеевки отказываются покидать город, поскольку привыкли к взрывам за 8 лет войны России против Украины
Военный медик поделился деталями в эфире Еспресо.
"Одна из причин, почему люди не хотят покидать Авдеевку в Донецкой области, - они привыкли к взрывам. Они в этой фазе войны живут не 5-й месяц, а 8 лет. Поэтому, когда взрывалось, стреляли, они банально привыкли", - отметил Фирсов.
Боец ТрО добавил, что людей трудно вывезти из Авдеевки еще потому, что туда отказываются ехать.
"Людей сейчас трудно забирать, ведь ни один водитель условного микроавтобуса не захочет ехать в Авдеевку. Есть заезжающие люди - военные, военно-гражданская администрация, медики, но проблема в том, что люди не хотят уезжать", - отметил Егор Фирсов.
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