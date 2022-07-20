Военный медик поделился деталями в эфире Еспресо.

"Одна из причин, почему люди не хотят покидать Авдеевку в Донецкой области, - они привыкли к взрывам. Они в этой фазе войны живут не 5-й месяц, а 8 лет. Поэтому, когда взрывалось, стреляли, они банально привыкли", - отметил Фирсов.

Боец ТрО добавил, что людей трудно вывезти из Авдеевки еще потому, что туда отказываются ехать.

"Людей сейчас трудно забирать, ведь ни один водитель условного микроавтобуса не захочет ехать в Авдеевку. Есть заезжающие люди - военные, военно-гражданская администрация, медики, но проблема в том, что люди не хотят уезжать", - отметил Егор Фирсов.

19 июля спикер Донецкой ОВА Татьяна Игнатченко заявила, что на Донетчине вся линия разграничения от Угледара до Сиверска является полем боя.

В Донецкой области 19 июля россияне обстреляли 56 гражданских объектов в 15 городах и селах, убили 5 мирных жителей, ранили еще 16.

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