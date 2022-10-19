Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко и Укрэнерго.

Отключения в Украине будут поочередны – продолжительность очереди определяет облэнерго, но не более 4 часов.

"Сегодня энергосистема подверглась новым ракетным атакам страны-террориста, к вечеру мы нашли возможность не вводить ограничения потребителей. Но на завтрашний день мы просим вас о понимании и поддержке. 20 октября по всей Украине могут быть применены меры ограничения потребления с 07:00 до 22:00", - пишет Укрэнерго.

В ОПУ призывают всех жителей Украины отнестись к таким ограничениям серьезно. И с 07:00 до 23:00 часов минимизировать пользование электроэнергией.

"Завтра, 20.10.2022, по всей Украине будут вводиться ограничения поставок электроэнергии. Сегодня враг снова разрушил генерирующие объекты энергетики. Прошу отнестись к этому серьезно. Если этого не сделать, следует готовиться к временным отключениям", - написал Тимошенко.

Также с завтрашнего дня в городах будет ограничено использование уличного освещения.

В ОПУ подчеркивают, что это вынужденный шаг.

А еще в Укрэнерго призывают зарядить телефоны, пауэрбанки, запастись водой, фонариками и батарейками к ним.

Где именно и в какое время будут отключения – в Укрэнерго советуют смотреть на сайтах операторов.

Ранее советник министра энергетики Украины Александр Харченко в эфире национального телемарафона сказал: "Мы сегодня с коллегами пытались днем посчитать, что повреждено, и, к сожалению, по новым данным, около 40% общей инфраструктуры и наших генерирующих мощностей действительно серьезно повреждены. Продолжается работа с восстановления и ремонта, но чудеса возможны в определенной степени. Поэтому нужно ожидать, что сегодня — завтра будут не только аварийные, но и плановые отключения, чтобы не перегружать сеть".

18 октября Шмигаль сообщил, что во время пика нагрузок потребление электричества в Украине выросло на 1,8%.

19 октября Киевская городская военная администрация рассказала, что столица экономит лишь 7% электричества из нужных 30%, что может привести к вынужденным отключениям.

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