В Украине 20 октября будут введены ограничения на пользование электроэнергией
По всей территории Украины завтра, 20 октября, будут вводиться ограничения поставок электроэнергии, ведь враг разрушил генерирующие объекты энергетики
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко и Укрэнерго.
Отключения в Украине будут поочередны – продолжительность очереди определяет облэнерго, но не более 4 часов.
"Сегодня энергосистема подверглась новым ракетным атакам страны-террориста, к вечеру мы нашли возможность не вводить ограничения потребителей. Но на завтрашний день мы просим вас о понимании и поддержке. 20 октября по всей Украине могут быть применены меры ограничения потребления с 07:00 до 22:00", - пишет Укрэнерго.
В ОПУ призывают всех жителей Украины отнестись к таким ограничениям серьезно. И с 07:00 до 23:00 часов минимизировать пользование электроэнергией.
"Завтра, 20.10.2022, по всей Украине будут вводиться ограничения поставок электроэнергии. Сегодня враг снова разрушил генерирующие объекты энергетики. Прошу отнестись к этому серьезно. Если этого не сделать, следует готовиться к временным отключениям", - написал Тимошенко.
Также с завтрашнего дня в городах будет ограничено использование уличного освещения.
В ОПУ подчеркивают, что это вынужденный шаг.
А еще в Укрэнерго призывают зарядить телефоны, пауэрбанки, запастись водой, фонариками и батарейками к ним.
Где именно и в какое время будут отключения – в Укрэнерго советуют смотреть на сайтах операторов.
Ранее советник министра энергетики Украины Александр Харченко в эфире национального телемарафона сказал: "Мы сегодня с коллегами пытались днем посчитать, что повреждено, и, к сожалению, по новым данным, около 40% общей инфраструктуры и наших генерирующих мощностей действительно серьезно повреждены. Продолжается работа с восстановления и ремонта, но чудеса возможны в определенной степени. Поэтому нужно ожидать, что сегодня — завтра будут не только аварийные, но и плановые отключения, чтобы не перегружать сеть".
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- 19 октября Киевская городская военная администрация рассказала, что столица экономит лишь 7% электричества из нужных 30%, что может привести к вынужденным отключениям.
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