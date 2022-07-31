Жителей Тюмени поздравили с днем ВМФ РФ плакатом с американским авианосцем "Джордж Буш"
В российском городе Тюмень в честь дня ВМФ РФ вывесили плакат с изображением американского авианосца "Джордж Буш"
Об этом сообщает ЧТД в telegram.
На одной из улиц Тюмени в день ВМФ РФ 31 июля появился поздравительный плакат с изображением военного корабля и российской символики. Местные СМИ заметили, что на агитке изображен американский авианосец "Джордж Буш".
Сразу после этого местные власти убрали плакат и заверили, что не имеют к его появлению отношения.
- 31 июля на день ВМФ РФ Владимир Путин утвердил новую морскую доктрину и заявил, что Москва будет обеспечивать свои интересы в Черном море всеми возможными средствами.
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