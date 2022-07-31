Об этом сообщает ЧТД в telegram.

На одной из улиц Тюмени в день ВМФ РФ 31 июля появился поздравительный плакат с изображением военного корабля и российской символики. Местные СМИ заметили, что на агитке изображен американский авианосец "Джордж Буш".

Сразу после этого местные власти убрали плакат и заверили, что не имеют к его появлению отношения.

31 июля на день ВМФ РФ Владимир Путин утвердил новую морскую доктрину и заявил, что Москва будет обеспечивать свои интересы в Черном море всеми возможными средствами.

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