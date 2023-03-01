Об этом сообщает Сумская ОВА.

Обстрел произошел после 21:00.

"Враг осуществил артиллерийский обстрел - предварительно 152 мм снарядами на участках местности Сумского района. В результате обстрела была повреждена линия электропередач. Поэтому в пограничных населенных пунктах на время возможны перебои с электроснабжением", - пишут в ОВА.

В ближайшее время бригады энергетиков приступят к работам по восстановлению электроснабжения.