Жителей Сумщины предупредили о возможных перебоях со светом. Россияне повредили линию электропередач
Вечером, 1 марта, российские террористы обстреляли Сумскую область, в результате чего была повреждена линия электропередач
Об этом сообщает Сумская ОВА.
Обстрел произошел после 21:00.
"Враг осуществил артиллерийский обстрел - предварительно 152 мм снарядами на участках местности Сумского района. В результате обстрела была повреждена линия электропередач. Поэтому в пограничных населенных пунктах на время возможны перебои с электроснабжением", - пишут в ОВА.
В ближайшее время бригады энергетиков приступят к работам по восстановлению электроснабжения.
- В среду, 1 марта, в Сумской области также удачно сработало украинское ПВО.
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