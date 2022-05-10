Жителей Полтавы предупредили об учебных стрельбах в городе 10-13 мая и призвали сохранять спокойствие
В течение 10-13 мая в Полтаве пройдут учебные стрельбы, граждан призывают сохранять спокойствие
Об этом сообщает глава Полтавской ОГА Дмитрий Лунин.
По его словам, в период с 10 по 13 мая с 8:00 до 14:00 в Полтаве запланированы учебные стрельбы.
"Если вы услышите звуки выстрелов или взрывов, сохраняйте спокойствие", - пишет ОГА.
- Напомним, 7 мая оккупанты нанесли ракетный удар по инфраструктурному объекту в городе Карловка на Полтавщине.
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