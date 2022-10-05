Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в телеграме .

"5 октября на территории Полтавской, Песчанской и Градижской громад будут проводиться учебные стрельбы. Также на одном из гранитных карьеров в Кременчугской ТГ состоится контролируемый плановый взрыв. Если услышите звуки выстрелов и взрыв, сохраняйте спокойствие! Все будет Украина", - подчеркнул он.

В 10:03 Дмитрий Лунин добавил, что в ближайшие два часа в Полтавском районе будут работать взрывотехники, поэтому прогремят шесть взрывов.

1 октября проводились учебные стрельбы в Лубенской и Полтавской громадах Полтавщины.

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