Жителей Полтавщины предупредили об учебных стрельбах и контролируемом подрыве 5 октября
В Полтавской области 5 октября проведут учебные стрельбы и контролируемый подрыв, поэтому будут раздаваться выстрелы и взрывы
Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в телеграме .
"5 октября на территории Полтавской, Песчанской и Градижской громад будут проводиться учебные стрельбы. Также на одном из гранитных карьеров в Кременчугской ТГ состоится контролируемый плановый взрыв. Если услышите звуки выстрелов и взрыв, сохраняйте спокойствие! Все будет Украина", - подчеркнул он.
В 10:03 Дмитрий Лунин добавил, что в ближайшие два часа в Полтавском районе будут работать взрывотехники, поэтому прогремят шесть взрывов.
- 1 октября проводились учебные стрельбы в Лубенской и Полтавской громадах Полтавщины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.93
Покупка 39.93Продажа 40.9
-
EUR
Покупка 38.94Продажа 40.19
- Актуальное
- Важное