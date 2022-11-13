Жителей освобожденной части Херсонщины просят эвакуироваться в более безопасные уголки Украины

Об этом он сообщил в telegram.

"Также подлые враги перед бегством нанесли серьезные разрушения нашей критической инфраструктуре, обеспечивающей электро-, тепло- и водоснабжение", - говорится в сообщении.

Граждан призвали эвакуироваться в более безопасные регионы.

"Жители Херсонщины, прошу отнестись к этому максимально серьезно, берегите себя, вы все нужны Украине! Вся Херсонщина непременно будет свободна и мы все обязательно вернемся домой", - говорится в сообщении.

В течение 13-18 ноября включительно на водных объектах в пределах Херсонской области запрещено пользоваться всеми видами водного транспорта.

13 ноября в Херсоне просят не собираться в людных местах из-за риска минирования.

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