Жителей освобожденной части Херсонщины просят эвакуироваться в более безопасные уголки Украины
Глава Херсонской ОГА Ярослав Янушевич отметил, что на правобережной Херсонщине остается высокая вероятность вражеских обстрелов
Об этом он сообщил в telegram.
"Также подлые враги перед бегством нанесли серьезные разрушения нашей критической инфраструктуре, обеспечивающей электро-, тепло- и водоснабжение", - говорится в сообщении.
Граждан призвали эвакуироваться в более безопасные регионы.
"Жители Херсонщины, прошу отнестись к этому максимально серьезно, берегите себя, вы все нужны Украине! Вся Херсонщина непременно будет свободна и мы все обязательно вернемся домой", - говорится в сообщении.
- В течение 13-18 ноября включительно на водных объектах в пределах Херсонской области запрещено пользоваться всеми видами водного транспорта.
- 13 ноября в Херсоне просят не собираться в людных местах из-за риска минирования.
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