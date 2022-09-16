Об этом ОК "Юг" сообщает в вечернем обращении.

"Испытывая откровенные поражения, теряя выгодное положение на линии столкновения, враг применяет средства и тактику морально-психологического давления на гражданское население, атакует критическую инфраструктуру. Эти риски следует осознавать и быть к ним готовыми морально и материально - элементарные запасы, резервные источники. целью недопущения совершения так называемого военного преступления "под чужим флагом", жителям временно оккупированных территорий необходимо воздержаться от посещения общественных мест в период с 17 по 20 сентября", - пишут в "Юге".

Украинская авиация за сутки, 15 сентября, нанесла 9 ударов по оккупантам и их объектам на южном фронте.

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