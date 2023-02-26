Жителей оккупированных территорий призывают перерисовывать Z-свастику на сине-желтые песочные часы

Об этом сообщили в telegram-канале движение гражданского сопротивления на временно оккупированных территориях Украины "Желтая лента".

В посте призывается превращать символы окупантов Z в сине-желтые песочные часы.

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"Напомните оккупантам, что времени на то, чтобы покинуть украинские территории, у них осталось немного. Присылайте ваши фото и видео в наш чат-бот "Вместе", - говорится в сообщении

В частности, в посту призывают украинцев на всех на временно оккупированных территориях Украины присоединяться к акции, а украинцев на подконтрольных Украине территориях - поддерживать сопротивление и делиться информацией.