Жителей оккупированной Луганщины заставляют сдавать кровь для российских солдат - Центр нацсопротивления

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Оккупационная администрация Луганщины продолжает перепрофилировать медицинские учреждения в военные госпитали. Все больше больниц закрыты для гражданских и обслуживают только российских солдат. Чтобы предоставлять безопасные услуги российским солдатам оккупанты свозят на ВОТ медицинские бригады из РФ", - пишут в ЦНС.

Местные также рассказали, что работников бюджетных учреждений заставляют срочно сдавать кровь на нужды российской армии.