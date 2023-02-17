Жителей оккупированной Луганщины заставляют сдавать кровь для российских солдат - Центр нацсопротивления
На временно оккупированной территории Луганской области россияне принуждают медицинскую систему работать на армию
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"Оккупационная администрация Луганщины продолжает перепрофилировать медицинские учреждения в военные госпитали. Все больше больниц закрыты для гражданских и обслуживают только российских солдат. Чтобы предоставлять безопасные услуги российским солдатам оккупанты свозят на ВОТ медицинские бригады из РФ", - пишут в ЦНС.
Местные также рассказали, что работников бюджетных учреждений заставляют срочно сдавать кровь на нужды российской армии.
- Потери российской армии могут составлять до 2 тыс. военных на каждый 100 ярдов (91 метр), занятых в результате наступления на Востоке Украины.
- 16 февраля сообщалось, что жители временно оккупированного Мариуполя вынуждены помогать русским военным.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.36
Покупка 39.36Продажа 40.01
-
EUR
Покупка 41.48Продажа 42.36
- Актуальное
- Важное