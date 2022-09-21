Жителей оккупированной Херсонщины призывают срочно эвакуироваться из-за угрозы российской мобилизации

Об этом Янушевич написал в Telegram.

"В связи с последними событиями и заявлениями руководства России относительно проведения псевдореферендума и объявления "частичной мобилизации", хочу еще раз обратиться к остающимся в оккупации херсонцам - эвакуируйтесь. Существует большой риск, что так называемая "частичная мобилизация" будет происходить и на оккупированных территориях В особой группе риска те мужчины, которые по разным причинам были вынуждены получить российские паспорта или предоставить оккупанту свои персональные данные. Пока оккупант окончательно не лишил вас такой возможности", - написал Янушевич.

Глава Херсонщины также сообщил контакты, по которым можно обратиться за помощью в эвакуации.

"У кого нет возможности эвакуироваться самостоятельно - звоните нам 0800330951 или пишите в чат-бот https://t.me/khoda_help_bot. Мы предоставим вам алгоритм эвакуации, поможем и обеспечим поддержку после выезда из оккупации. Уезжайте, сохраняйте спокойствие и верьте в ВСУ! Херсонщина - это Украина. И все будет Украина!" – написал Янушевич.

21 сентября Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. Позже соответствующий указ появился на сайте кремля, а министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что будет мобилизировано 300 тысяч человек.

Посол США в Украине Бриджит Бринк назвала решение РФ о мобилизации признаком слабости и провала.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что указ о частичной мобилизации свидетельствует о поражении РФ в войне с Украиной.

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