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Война с Россией: хроника
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Жителей оккупированного Мелитополя заставляют брать фейковые российские паспорта и работать на коллаборантов, - глава Запорожской РГА

12 октября, 2022 среда
09:35
война с Россией

Глава Запорожской районной государственной администрации Олег Буряк сообщил, что из-за выезда мелитопольцев из города у российских оккупантов чувствуется кадровый голод, поэтому они заставляют людей получать фейковые российские паспорта и выходить на работу

Об этом он сообщил в эфире телеканала Еспресо.

"По меньшей мере из Мелитополя выехало более 50% жителей. Поэтому у оккупантов обнажаются некоторые направления, им нужно, чтобы работали люди: коммунальные службы, медицинские службы, образование. И поэтому они пытаются людей каким-то образом заставить работать. Мелитопольцев заставляют устраиваться на работу и становиться предателями "Поэтому они отказываются. Также людей заставляют брать фейковые российские паспорта", - сказал Олег Буряк.

Глава Запорожской районной государственной администрации сообщил, что жителей Мелитополя заставляют приобщаться к фейковым батальонам, чтобы защищать "новые республики".

"Также пытаются собрать добровольческий фейковый батальон, который должен защищать так называемые присоединенные новые республики. Люди пытаются уехать. Кто не может уехать, тот старается спрятаться или уехать в окрестные села, чтобы там пересидеть. Так что есть такое давление на людей", - добавил. он.

  • Жители оккупированных территорий Запорожской области не идут на сотрудничество с оккупантами. Поэтому те от бессильной ярости похищают и пытают людей, чтобы добиться хоть какого-нибудь взаимодействия. Захватчики похитили более 700 жителей Мелитопольщины.

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