Жителей оккупированного Крыма принудительно призывают в армию РФ и не выпускают с полуострова, - Денисова

Об этом сообщила омбудсман Людмила Денисова.



"Оккупационные власти РФ наращивают темпы привлечения крымчан к прохождению военной службы в вооруженных силах агрессора", - заявила она.



Вместо выдачи повесток военные патруля принудительно привозят призывников на пункты сбора. Мужчинам призывного возраста запретили уезжать из Крыма. Все автомобили оккупанты тщательно проверяют.



"Призыв в российскую армию граждан Украины, проживающих во временно оккупированном Крыму, нарушает статью 51 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, которой запрещается оккупационному государству заставлять находящихся под защитой лиц, т.е. тех, кто оказывается под властью стороны конфликта или оккупационного государства, гражданами которых они не являются, служить в его вооруженных или вспомогательных силах", - подчеркнула омбудсман.



Людмила Денисова обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертную миссию, созданную государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, с просьбой учесть эти факты нарушений прав человека РФ в Украине.

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