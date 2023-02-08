Жителей Одессы предупредили о высокой минной опасности с Черного моря
Жителей Одессы 8 февраля предупредили о высокой минной опасности из-за шторма на Черном море. На берег может вынести мину
Об этом сообщила пресс-служба горсовета Одессы.
Согласно сообщению, 8 февраля в Одессе будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается.
Ветер северо-восточный 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура утром опустится до 3-5°С, а днем будет 1-3°С тепла.
"Из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибития к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья", - говорится в сообщении.
- В начале января в Одесской области обнаружили и уничтожили противокорабельную мину, которую штормовое море вынесло на побережье.
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