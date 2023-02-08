Жителей Одессы предупредили о высокой минной опасности с Черного моря

Об этом сообщила пресс-служба горсовета Одессы.

Согласно сообщению, 8 февраля в Одессе будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается.

Ветер северо-восточный 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура утром опустится до 3-5°С, а днем будет 1-3°С тепла.



"Из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибития к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья", - говорится в сообщении.