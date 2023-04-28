Жителей Одесской области предупредили о возможных детонациях морских мин

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Из-за шторма в Черном море усиливается опасность, высока вероятность срыва морских мин с якорей и прибития к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья. В который раз обращаю внимание одесситов и гостей региона, что опасность нахождения в пляжной зоне слишком высока", - пишет Братчук.