Жителей Одесской области предупредили о контролируемом подрыве боеприпасов в одном из районов
В понедельник, 10 октября, в Белгород-Днестровском районе Одесской области запланирован контролируемый подрыв двух боеприпасов
Об этом сообщает спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук в своем телеграмме .
Будут взрывать боеприпасы времен Второй мировой войны - два артиллерийских снаряда 76 мм.
Братчук напоминает, что в случае нахождения взрывоопасного предмета запрещено:
- Приближаться к нему, брать в руки или передвигать
- Разбирать, бросать или бить по нему
- Разжигать рядом костер
- Приносить взрывоопасный предмет домой
Он отмечает, что о подобных находках следует сообщать спасателям или Нацполиции.
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