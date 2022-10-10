Об этом сообщает спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук в своем телеграмме .

Будут взрывать боеприпасы времен Второй мировой войны - два артиллерийских снаряда 76 мм.

Братчук напоминает, что в случае нахождения взрывоопасного предмета запрещено:

Приближаться к нему, брать в руки или передвигать

Разбирать, бросать или бить по нему

Разжигать рядом костер

Приносить взрывоопасный предмет домой

Он отмечает, что о подобных находках следует сообщать спасателям или Нацполиции.

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