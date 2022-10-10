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Жителей Одесской области предупредили о контролируемом подрыве боеприпасов в одном из районов

10 октября, 2022 понедельник
07:38
Общество

В понедельник, 10 октября, в Белгород-Днестровском районе Одесской области запланирован контролируемый подрыв двух боеприпасов

Об этом сообщает спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук в своем телеграмме .

Будут взрывать боеприпасы времен Второй мировой войны - два артиллерийских снаряда 76 мм.

Братчук напоминает, что в случае нахождения взрывоопасного предмета запрещено:

  • Приближаться к нему, брать в руки или передвигать
  • Разбирать, бросать или бить по нему
  • Разжигать рядом костер
  • Приносить взрывоопасный предмет домой

Он отмечает, что о подобных находках следует сообщать спасателям или Нацполиции.

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Украина
Одещина
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