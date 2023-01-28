Жителей Одесщины предупредили об усилении минной опасности из-за шторма в Черном море
В Черном море продолжается шторм: поэтому жителей Одесской области предупредили об усилении минной опасности вдоль побережья
Об этом в телеграмме проинформировал представитель Одесской ОВА Сергей Братчук.
"Из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибития к берегу, а также их дрейфовка вдоль побережья", - написал Сергей Братчук и призвал не нарушать соответствующие распоряжения ОВА и военного командования.
- 20 января из-за штормовой погоды на один из пляжей Одесщины вынесло морскую мину, ее обезвредили Силы обороны юга.
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