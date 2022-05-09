Жителей Одесщины предупредили об угрозе ракетных ударов с территории оккупированного Крыма

Об этом сообщает спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Также остается угроза ракетных ударов Черноморским флотом Российской Федерации и самолетами стратегической авиации.

Жителей просят не пренебрегать безопасностью – ходить в укрытия или пользоваться правилом двух стен.

За прошедшие сутки враг выпустил по Одесщине 9 ракет, 6 из них уничтожены силами ПВО.

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