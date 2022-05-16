Жителей Одесщины предупредили об угрозе ракетных ударов и призвали не ходить по побережью
В Одесской области сохраняется высокая угроза очередных российских ракетных ударов
Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в телеграмме .
"Ночь в Одессе и Одесской области прошла спокойно, без обстрелов. Хотя вероятность нанесения ракетных ударов, к сожалению, остается очень высокой", - сказал он в видеообращении.
По его словам, украинские Силы обороны полностью контролируют направление границы с непризнанным Приднестровьем и территории Молдовы.
Братчук в очередной раз призвал одесситов не подвергать себя опасности и не выходить на побережье и на пляже, напомнив, что накануне были обезврежены две российские морские мины , которые штормом прибило к берегу.
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